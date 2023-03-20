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Комітет Ради підтримав відставку Шкарлета

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Київ, Понеділок 20 березня 2023 10:13
Комітет Ради підтримав відставку Шкарлета Фото: Сергій Шкарлет (РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Комітет Верховної ради України з питань освіти, науки та інновацій підтримав відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та науки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата України Ярослава Железняка.

"Комітет з питань освіти підтримав відставку з посади міністра освіти (Сергія - ред.) Шкарлета", - написав нардеп.

Хто може замінити Шкарлета?

Нагадаємо, що 18 березня міністр освіти і науки Сергій Шкарлет написав заяву про відставку. Після чого стало відомо, що його звільнення розглянуть вже на цьому тижні.

Як повідомили джерела РБК-Україна, на посаду міністра освіти та науки замість Шкарлета наразі розглядають чинного голову Малої академії наук Оксена Лісового, що нещодавно підтвердив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Оксен Лісовий - український учитель, військовослужбовець Збройних сил України, кандидат філософських наук (2012), доцент (2015). Директор Національного центру Мала академія наук України (від 10 червня 2010). Заслужений працівник освіти України (2021). Лавреат Державної премії України в галузі освіти (2012).

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він воює добровольцем у складі 95-ї бригади ДШВ і продовжує виконувати обов'язки директора МАН.

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