Комітет Ради підтримав тимчасову бронь для чоловіків у розшуку ТЦК. Міноборони проти

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт №13335 передбачає можливість бронювання від мобілізації на строк до 45 днів для працівників критично важливих підприємств, якщо:

у них відсутні або неправильно оформлені військові облікові документи;

вони не перебувають на військовому обліку;

не уточнили персональні дані згідно із Законом 3633-IX;

перебувають у розшуку (йдеться про розшук ТЦК, а не про кримінальний розшук.

Така бронь може бути надана один раз у календарному році, з дня укладення трудового договору.

Також пропонується дозволити звільнення працівників, які протягом випробувального терміну не привели свої документи у відповідність до вимог законодавства.

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував ухвалити законопроєкт у першому читанні, доопрацювати його, і внести на розгляд у другому читанні.

Реакція Міноборони

У Міністерстві оборони не підтримали такий законопроєкт. У відомстві пояснили свою позицію тим, що: