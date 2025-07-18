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Комітет Ради підтримав тимчасову бронь для чоловіків у розшуку ТЦК. Міноборони проти

Ілюстративне фото: чоловіків у розшуку ТЦК можуть дозволити бронювати від мобілізації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Оборонний комітет Ради підтримав законопроєкт, яким передбачається можливість для чоловіків у розшуку ТЦК отримати тимчасову бронь від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на висновок комітету і пресслужбу Кабміну.

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт №13335 передбачає можливість бронювання від мобілізації на строк до 45 днів для працівників критично важливих підприємств, якщо:

  • у них відсутні або неправильно оформлені військові облікові документи;
  • вони не перебувають на військовому обліку;
  • не уточнили персональні дані згідно із Законом 3633-IX;
  • перебувають у розшуку (йдеться про розшук ТЦК, а не про кримінальний розшук.

Така бронь може бути надана один раз у календарному році, з дня укладення трудового договору.

Також пропонується дозволити звільнення працівників, які протягом випробувального терміну не привели свої документи у відповідність до вимог законодавства.

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував ухвалити законопроєкт у першому читанні, доопрацювати його, і внести на розгляд у другому читанні.

Реакція Міноборони

У Міністерстві оборони не підтримали такий законопроєкт. У відомстві пояснили свою позицію тим, що:

  • захист країни - обов'язок громадян, закріплений Конституцією;
  • бронювання можливе тільки для тих, хто перебуває на військовому обліку і має відповідні документи;
  • законопроєкт пропонує дати бронь навіть тим, хто в розшуку або не стоїть на обліку - це "суперечить чинним законам".

Нові види відстрочок у "Резерв+"

Нагадаємо, вчора, 17 липня, у Міноборони анонсували, що в застосунку "Резерв+" з'явиться можливість оформляти нові види відстрочок від мобілізації.

Зокрема, до застосунку додадуть відстрочки для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників вищої та профосвіти.

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