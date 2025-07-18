Комитет Рады поддержал временную бронь для мужчин в розыске ТЦК. Минобороны против

Оборонный комитет Рады поддержал законопроект, которым предусматривается возможность для мужчин в розыске ТЦК получить временную бронь от мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вывод комитета и пресс-службу Кабмина.
Законопроект №13335 предусматривает возможность бронирования от мобилизации на срок до 45 дней для работников критически важных предприятий, если:
Такая бронь может быть предоставлена один раз в календарном году, со дня заключения трудового договора.
Также предлагается разрешить увольнение работников, которые в течение испытательного срока не привели свои документы в соответствие с требованиями законодательства.
Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал принять законопроект в первом чтении, доработать его, и внести на рассмотрение во втором чтении.
В Министерстве обороны не поддержали такой законопроект. В ведомстве объяснили свою позицию тем, что:
Напомним, вчера, 17 июля, в Минобороны анонсировали, что в приложении "Резерв+" появится возможность оформлять новые виды отсрочек от мобилизации.
В частности, в приложение добавят отсрочки для научных, научно-педагогических и педагогических работников высшего и профобразования.
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