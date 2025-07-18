Комітет Ради підтримав тимчасову бронь для чоловіків у розшуку ТЦК. Міноборони проти
Оборонний комітет Ради підтримав законопроєкт, яким передбачається можливість для чоловіків у розшуку ТЦК отримати тимчасову бронь від мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на висновок комітету і пресслужбу Кабміну.
Що передбачає законопроєкт
Законопроєкт №13335 передбачає можливість бронювання від мобілізації на строк до 45 днів для працівників критично важливих підприємств, якщо:
- у них відсутні або неправильно оформлені військові облікові документи;
- вони не перебувають на військовому обліку;
- не уточнили персональні дані згідно із Законом 3633-IX;
- перебувають у розшуку (йдеться про розшук ТЦК, а не про кримінальний розшук.
Така бронь може бути надана один раз у календарному році, з дня укладення трудового договору.
Також пропонується дозволити звільнення працівників, які протягом випробувального терміну не привели свої документи у відповідність до вимог законодавства.
Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував ухвалити законопроєкт у першому читанні, доопрацювати його, і внести на розгляд у другому читанні.
Реакція Міноборони
У Міністерстві оборони не підтримали такий законопроєкт. У відомстві пояснили свою позицію тим, що:
- захист країни - обов'язок громадян, закріплений Конституцією;
- бронювання можливе тільки для тих, хто перебуває на військовому обліку і має відповідні документи;
- законопроєкт пропонує дати бронь навіть тим, хто в розшуку або не стоїть на обліку - це "суперечить чинним законам".
Нові види відстрочок у "Резерв+"
Нагадаємо, вчора, 17 липня, у Міноборони анонсували, що в застосунку "Резерв+" з'явиться можливість оформляти нові види відстрочок від мобілізації.
Зокрема, до застосунку додадуть відстрочки для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників вищої та профосвіти.
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