Комитет Рады поддержал растаможку автомобилей в "Дії"
Фото: Комитет Рады поддержал растаможку автомобилей в "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Комитет Верховной Рады по вопросам налогов поддержал законопроекты о растаможке автомобилей в "Дії" за основу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Ярослава Железняка.
По его словам, новая формула включает:
- Объем и тип двигателя
- Год автомобиля
- Марку (если это эксклюзивный автомобиль)
Как это должно работать:
- Человек покупает автомобиль
- Авторизируется в "Дії"
- Вводить vin-код и вносит дополнительных данных об автомобиле
- "Дія" рассчитывает сумму таможенных платежей
- Гражданин платит таможенные платежи (блокируется сумма)
- Гражданин подписывает декларацию в "Дії"
- Автоматическая система таможенного оформления (АСМО) формирует таможенную декларацию
- "Дія" отправляет данные в АСМО
- Автомобиль приезжает на границу
- Инспектор проверяет таможенную декларацию, документы и авто
- Банк производит списание денег
- Автомобиль заезжает в Украину
Отметим, что теперь за законопроект должны проголосовать в зале.
Напомним, в Украине появятся новые автомобильные номера, изменения уже утвердило МВД.
К тому же теперь можно использовать только электронное водительское удостоверение в приложении "Дія" без пластикового аналога.
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