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Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації

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Київ, Вівторок 02 травня 2023 10:28
Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації Фото: комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Комітет Верховної ради з питань нацбезпеки і оборони підтримав внесені президентом законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Йдеться про продовження їх дії ще на 90 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Ярослава Железняка.

"Комітет з питань оборони підтримав постанови №9259 та №9260 продовження строків дії воєнного стану та загальної мобілізації", - написав Железняк.

За відповідне рішення віддали по 18 голосів відповідно.

"Дія буде продовжена з 19 травня 2023 року і дуже ймовірно знову на 90 днів, тобто до середини серпня 2023. Розгляд у Раді дуже скоро", - додав Железняк.

Нагадаємо, що вчора президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкт про затвердження указів про продовження терміну дії воєнного стану в Україні. Також глава держави запропонував продовжити мобілізацію.

Додамо, раніше про терміни воєнного стану та на скільки його ще можуть продовжити писало РБК-Україна у матеріалі.

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