В Україні продовжать воєнний стан і мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроєкти

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкт про затвердження указів про продовження терміну дії воєнного стану в Україні. Також глава держави запропонував продовжити мобілізацію в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні законопроєкти , опубліковані на сайті Верховної ради.

Наразі текстів законопроєктів немає, тому невідомо на який термін глава держави запропонував продовжити воєнний стан і мобілізацію.

Нагадаємо, Україна ввела режим воєнного стану вранці 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії. Наразі воєнний стан в Україні діє до 20 травня.

Про терміни воєнного стану та на скільки його ще можуть продовжити - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Додамо, що востаннє Верховна рада схвалила укази президента Володимира Зеленського про продовження терміну дії воєнного стану та загальну мобілізацію у лютому. Тоді їх продовжили також на 90 днів.

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