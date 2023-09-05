Комітет Ради підтримав призначення Умєрова міністром оборони

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав кандидатуру Рустема Умєрова на посаду міністра оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

За його словами, всі члени Комітету підтримали призначення Умєрова головою Міноборони.

Нардеп нагадав, що останній етап призначення пройде завтра, коли відповідний проект постанови розглядатимуть у Верховній раді.

Звільнення Резнікова

Нагадаємо, сьогодні, 5 вересня, Верховна рада вирішила звільнити міністра оборони Олексія Резнікова. Це сталося на тлі низки скандалів у відомстві, пов'язаних із закупівлями екіпірування та продуктів для військових за завищеними цінами.

Ще кілька днів тому президент Володимир Зеленський підтвердив, що хоче призначити новим головою Міноборони Рустема Умєрова.

Що відомо про Умерова

Нагадаємо, Рустем Умєров раніше обіймав посаду голови Фонду держмайна. Він народився в Узбекистані у сім'ї вихідців з Алушти.

У 2019 році його обрали нардепом від партії "Голос". Вже у вересні 2022 року він почав очолювати Фонд держмайна.

Більш детально про ймовірного нового міністра оборони можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.