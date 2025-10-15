ua en ru
Комітет Ради підтримав підвищення податку на прибутки банків удвічі

Середа 15 жовтня 2025 14:13
UA EN RU
Податок на прибуток банків зросте до 50%
Автор: Олександр Білоус

Фінансовий комітет рекомендував парламенту прийняти законопроєкт по підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50%. Норма запрацює у 2026 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост члена комітету Ярослава Железняка в Telegram.

"Це буде з 2026-го року. Тобто така ставка буде збиратися кожен квартал наступного року і перший квартал 27-го", - написав він.

За його даними, відповідно норма має принести бюджету 15-23 млрд гривень у 2026 році, і 5 млрд гривень у 2027 році.

Підвищена ставка у 50%

Проєкт №14097 подав голова фінансового комітету Данило Гетманцев.

Законопроєктом пропонується тимчасово встановити для банків у 2026 році підвищену ставку податку на прибуток у розмірі 50%. Також передбачається заборона зменшення фінансового результату до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

У документі уточнюється, що базова ставка для банків у 2026 році застосовуватиметься для всіх податкових періодів і становитиме 50%. Це має стати додатковим джерелом для фінансування державного бюджету.

Банки України та позиція НБУ

Нагадаємо, у 2025 році для банків діє підвищена ставка на податку прибуток - 25% (для решти підприємств - 18%).

Ставка у 50% діяла у 2023 і 2024 роках.

За даними НБУ, платоспроможні банки України за перше півріччя 2025 року отримали 78,1 млрд гривень прибутку, що на 1,1% менше, ніж минулого року (78,9 млрд гривень).

Серед 60 банків України сім державних. За даними НБУ, 65,9% прибутку за перше півріччя 2025 року сформували державні банки(51,4 млрд гривень).

У НБУ вважають, що підвищення податку для банків "небажане, або навіть небезпечне".

