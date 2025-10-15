Комітет Ради підтримав підвищення податку на прибутки банків удвічі
Фінансовий комітет рекомендував парламенту прийняти законопроєкт по підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50%. Норма запрацює у 2026 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост члена комітету Ярослава Железняка в Telegram.
"Це буде з 2026-го року. Тобто така ставка буде збиратися кожен квартал наступного року і перший квартал 27-го", - написав він.
За його даними, відповідно норма має принести бюджету 15-23 млрд гривень у 2026 році, і 5 млрд гривень у 2027 році.
Підвищена ставка у 50%
Проєкт №14097 подав голова фінансового комітету Данило Гетманцев.
Законопроєктом пропонується тимчасово встановити для банків у 2026 році підвищену ставку податку на прибуток у розмірі 50%. Також передбачається заборона зменшення фінансового результату до оподаткування на суму збитків минулих періодів.
У документі уточнюється, що базова ставка для банків у 2026 році застосовуватиметься для всіх податкових періодів і становитиме 50%. Це має стати додатковим джерелом для фінансування державного бюджету.
Банки України та позиція НБУ
Нагадаємо, у 2025 році для банків діє підвищена ставка на податку прибуток - 25% (для решти підприємств - 18%).
Ставка у 50% діяла у 2023 і 2024 роках.
За даними НБУ, платоспроможні банки України за перше півріччя 2025 року отримали 78,1 млрд гривень прибутку, що на 1,1% менше, ніж минулого року (78,9 млрд гривень).
Серед 60 банків України сім державних. За даними НБУ, 65,9% прибутку за перше півріччя 2025 року сформували державні банки(51,4 млрд гривень).
У НБУ вважають, що підвищення податку для банків "небажане, або навіть небезпечне".