Комітет Ради підтримав підвищення податку на прибутки банків удвічі

Фінансовий комітет рекомендував парламенту прийняти законопроєкт по підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50%. Норма запрацює у 2026 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост члена комітету Ярослава Железняка в Telegram.

"Це буде з 2026-го року. Тобто така ставка буде збиратися кожен квартал наступного року і перший квартал 27-го", - написав він.

За його даними, відповідно норма має принести бюджету 15-23 млрд гривень у 2026 році, і 5 млрд гривень у 2027 році.

Підвищена ставка у 50%

Проєкт №14097 подав голова фінансового комітету Данило Гетманцев.

Законопроєктом пропонується тимчасово встановити для банків у 2026 році підвищену ставку податку на прибуток у розмірі 50%. Також передбачається заборона зменшення фінансового результату до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

У документі уточнюється, що базова ставка для банків у 2026 році застосовуватиметься для всіх податкових періодів і становитиме 50%. Це має стати додатковим джерелом для фінансування державного бюджету.