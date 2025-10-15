ua en ru
Комитет Рады поддержал повышение налога на прибыль банков вдвое

Украина, Среда 15 октября 2025 14:13
UA EN RU
Комитет Рады поддержал повышение налога на прибыль банков вдвое Фото: Налог на прибыль банков вырастет до 50% (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Финансовый комитет рекомендовал парламенту принять законопроект по повышению налога на прибыль банков с 25% до 50%. Норма заработает в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост члена комитета Ярослава Железняка в Telegram.

"Это будет с 2026-го года. То есть такая ставка будет собираться каждый квартал следующего года и первый квартал 27-го", - написал он.

По его данным, соответственно норма должна принести бюджету 15-23 млрд гривен в 2026 году, и 5 млрд гривен в 2027 году.

Повышенная ставка в 50%

Проект№14097 подал глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

Законопроектом предлагается временно установить для банков в 2026 году повышенную ставку налога на прибыль в размере 50%. Также предусматривается запрет уменьшения финансового результата до налогообложения на сумму убытков прошлых периодов.

В документе уточняется, что базовая ставка для банков в 2026 году будет применяться для всех налоговых периодов и составит 50%. Это должно стать дополнительным источником для финансирования государственного бюджета.

Банки Украины и позиция НБУ

Напомним, в 2025 году для банков действует повышенная ставка налога на прибыль - 25% (для остальных предприятий - 18%).

Ставка в 50% действовала в 2023 и 2024 годах.

По данным НБУ, платежеспособные банки Украины за первое полугодие 2025 года получили 78,1 млрд гривен прибыли, что на 1,1% меньше, чем в прошлом году (78,9 млрд гривен).

Среди 60 банков Украины семь государственных. По данным НБУ, 65,9% прибыли за первое полугодие 2025 года сформировали государственные банки (51,4 млрд гривен).

В НБУ считают, что повышение налога для банков "нежелательно, или даже опасно".

