Комитет Рады поддержал повышение налога на прибыль банков вдвое

Финансовый комитет рекомендовал парламенту принять законопроект по повышению налога на прибыль банков с 25% до 50%. Норма заработает в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост члена комитета Ярослава Железняка в Telegram.

"Это будет с 2026-го года. То есть такая ставка будет собираться каждый квартал следующего года и первый квартал 27-го", - написал он.

По его данным, соответственно норма должна принести бюджету 15-23 млрд гривен в 2026 году, и 5 млрд гривен в 2027 году.

Повышенная ставка в 50%

Проект№14097 подал глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

Законопроектом предлагается временно установить для банков в 2026 году повышенную ставку налога на прибыль в размере 50%. Также предусматривается запрет уменьшения финансового результата до налогообложения на сумму убытков прошлых периодов.

В документе уточняется, что базовая ставка для банков в 2026 году будет применяться для всех налоговых периодов и составит 50%. Это должно стать дополнительным источником для финансирования государственного бюджета.