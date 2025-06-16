Комітет Ради підтримав нову версію законопроєкту про реєстр військовослужбовців

Реєстр військовослужбовців

Нагадаємо, у грудні 2024 року Верховна Рада України схвалила законопроєкт про реєстр військовослужбовців. Проєкт підтримали 254 депутатів.

Закон передбачає створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців.

Як зазначали у Міноборони, єдиний електронний державний реєстр військовослужбовців повинен спростити життя захисників України, адже стане основою для надання всіх цифрових послуг.

Однак пізніше президент України Володимир Зеленський наклав вето на цей закон.

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