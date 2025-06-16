Комитет Рады поддержал новую версию законопроекта о реестре военнослужащих

Комитет по национальной безопасности поддержал версию законопроекта о реестре военнослужащих после учета предложений президента Украины Владимира Зеленского и рекомендовал его к рассмотрению в Верховной Раде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко.
По словам Черногоренко, этот реестр позволит:
Заместитель министра отметила, что реестр будет работать в Украине под полным и круглосуточным контролем Центра реагирования на киберинциденты.
"Это не просто техническое решение - мы создаем экосистему сервисов для военных, которая позволит оперативно закрывать потребности без очередей, справок и бумажной волокиты благодаря взаимодействию через уникальный военный идентификатор MIL-ID", - пояснила Черногоренко.
Напомним, в декабре 2024 года Верховная Рада Украины одобрила законопроект о реестре военнослужащих. Проект поддержали 254 депутатов.
Закон предусматривает создание Единого государственного реестра военнослужащих.
Как отмечали в Минобороны, единый электронный государственный реестр военнослужащих должен упростить жизнь защитников Украины, ведь станет основой для предоставления всех цифровых услуг.
Однако позже президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на этот закон.
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