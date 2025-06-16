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Комитет Рады поддержал новую версию законопроекта о реестре военнослужащих

Фото: Комитет Рады поддержал новую версию законопроекта о реестре военнослужащих (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Комитет по национальной безопасности поддержал версию законопроекта о реестре военнослужащих после учета предложений президента Украины Владимира Зеленского и рекомендовал его к рассмотрению в Верховной Раде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко.

По словам Черногоренко, этот реестр позволит:

  • получать точные и актуальные данные о личном составе;
  • формировать аналитику по человеческому резерву в режиме реального времени;
  • уменьшить влияние человеческого фактора на процессы.

Заместитель министра отметила, что реестр будет работать в Украине под полным и круглосуточным контролем Центра реагирования на киберинциденты.

"Это не просто техническое решение - мы создаем экосистему сервисов для военных, которая позволит оперативно закрывать потребности без очередей, справок и бумажной волокиты благодаря взаимодействию через уникальный военный идентификатор MIL-ID", - пояснила Черногоренко.

 

Реестр военнослужащих

Напомним, в декабре 2024 года Верховная Рада Украины одобрила законопроект о реестре военнослужащих. Проект поддержали 254 депутатов.

Закон предусматривает создание Единого государственного реестра военнослужащих.

Как отмечали в Минобороны, единый электронный государственный реестр военнослужащих должен упростить жизнь защитников Украины, ведь станет основой для предоставления всех цифровых услуг.

Однако позже президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на этот закон.

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