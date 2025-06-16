Комитет Рады поддержал новую версию законопроекта о реестре военнослужащих

По словам Черногоренко, этот реестр позволит:

получать точные и актуальные данные о личном составе;

формировать аналитику по человеческому резерву в режиме реального времени;

уменьшить влияние человеческого фактора на процессы.

Заместитель министра отметила, что реестр будет работать в Украине под полным и круглосуточным контролем Центра реагирования на киберинциденты.

"Это не просто техническое решение - мы создаем экосистему сервисов для военных, которая позволит оперативно закрывать потребности без очередей, справок и бумажной волокиты благодаря взаимодействию через уникальный военный идентификатор MIL-ID", - пояснила Черногоренко.