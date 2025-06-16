Комітет Ради підтримав нову версію законопроєкту про реєстр військовослужбовців

Комітет з національної безпеки підтримав версію законопроєкту про реєстр військовослужбовців після врахування пропозицій президента України Володимира Зеленського та рекомендував його до розгляду у Верховній Раді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступниці міністра оборони України Катерини Черногоренко.

"Це не просто технічне рішення - ми створюємо екосистему сервісів для військових, яка дозволить оперативно закривати потреби без черг, довідок і паперової тяганини завдяки взаємодії через унікальний військовий ідентифікатор MIL-ID", - пояснила Черногоренко.

Заступниця міністра зазначила, що реєстр працюватиме в Україні під повним і цілодобовим контролем Центру реагування на кіберінциденти.

За словами Черногоренко, цей реєстр дозволить:

Реєстр військовослужбовців

Нагадаємо, у грудні 2024 року Верховна Рада України схвалила законопроєкт про реєстр військовослужбовців. Проєкт підтримали 254 депутатів.

Закон передбачає створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців.

Як зазначали у Міноборони, єдиний електронний державний реєстр військовослужбовців повинен спростити життя захисників України, адже стане основою для надання всіх цифрових послуг.

Однак пізніше президент України Володимир Зеленський наклав вето на цей закон.

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