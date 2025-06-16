Комитет Рады поддержал новую версию законопроекта о реестре военнослужащих

Комитет по национальной безопасности поддержал версию законопроекта о реестре военнослужащих после учета предложений президента Украины Владимира Зеленского и рекомендовал его к рассмотрению в Верховной Раде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко.

По словам Черногоренко, этот реестр позволит: получать точные и актуальные данные о личном составе;

формировать аналитику по человеческому резерву в режиме реального времени;

уменьшить влияние человеческого фактора на процессы. Заместитель министра отметила, что реестр будет работать в Украине под полным и круглосуточным контролем Центра реагирования на киберинциденты. "Это не просто техническое решение - мы создаем экосистему сервисов для военных, которая позволит оперативно закрывать потребности без очередей, справок и бумажной волокиты благодаря взаимодействию через уникальный военный идентификатор MIL-ID", - пояснила Черногоренко.