Комитет Рады поддержал новую версию законопроекта о реестре военнослужащих
Комитет по национальной безопасности поддержал версию законопроекта о реестре военнослужащих после учета предложений президента Украины Владимира Зеленского и рекомендовал его к рассмотрению в Верховной Раде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко.
По словам Черногоренко, этот реестр позволит:
- получать точные и актуальные данные о личном составе;
- формировать аналитику по человеческому резерву в режиме реального времени;
- уменьшить влияние человеческого фактора на процессы.
Заместитель министра отметила, что реестр будет работать в Украине под полным и круглосуточным контролем Центра реагирования на киберинциденты.
"Это не просто техническое решение - мы создаем экосистему сервисов для военных, которая позволит оперативно закрывать потребности без очередей, справок и бумажной волокиты благодаря взаимодействию через уникальный военный идентификатор MIL-ID", - пояснила Черногоренко.
Реестр военнослужащих
Напомним, в декабре 2024 года Верховная Рада Украины одобрила законопроект о реестре военнослужащих. Проект поддержали 254 депутатов.
Закон предусматривает создание Единого государственного реестра военнослужащих.
Как отмечали в Минобороны, единый электронный государственный реестр военнослужащих должен упростить жизнь защитников Украины, ведь станет основой для предоставления всех цифровых услуг.
Однако позже президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на этот закон.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.