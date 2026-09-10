Налог на посылки в третий раз "идет" в Раду: комитет поддержал доработанный законопроект

Профильный комитет Верховной Рады поддержал изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, которые коснутся некоторых покупок на популярных интернет-площадках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу финансового комитета Верховной Рады Данила Гетманцева.

Что изменится для покупок на маркетплейсах

Законопроекты вводят особые правила обложения НДС для дистанционной продажи товаров стоимостью до 150 евро через электронные платформы.

Ответственность за начисление и уплату этого налога возложат именно на маркетплейс, а не на покупателя или продавца.

Какие льготы останутся

Часть действующих льгот в документах решили сберечь. В частности:

ввоз товаров в несопровождаемом багаже физических лиц в пределах 150 евро останется льготным;

посылки между физическими лицами стоимостью до 45 евро освободят от налога, если они пересылаются бесплатно;

сохранят льготы на отдельные товары для нужд безопасности и обороны, в том числе энергетическое оборудование.

Правительство должно разработать порядок освобождения от налога для товаров оборонного назначения, включая возможность возврата уже уплаченных сумм.

Зачем нужны эти изменения

Авторы документов объясняют инициативу необходимостью усовершенствовать администрирование НДС и согласовать украинское законодательство с нормами Европейского Союза.

Принятие законопроектов является одним из условий выполнения обязательств Украины перед Евросоюзом и Международным валютным фондом.

Законопроект №16051-1 предусматривает, что поступления от НДС с международных почтовых и экспресс-отправлений направят в специальный фонд государственного бюджета.

Эти средства планируется использовать для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк рассказала, что это новая редакция законопроекта о НДС для международных посылок и электронной торговли. Правительство подало ее после провального голосования в Верховной Раде 1 сентября, когда предыдущая версия - законопроект №15112-д - набрала всего 198 голосов.

Связанный с ним законопроект №15460 об изменениях в Таможенный кодекс также не был принят за основу, и его вернули правительству на доработку.

№16051 вводит НДС на импорт товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях с первого евро;

для дистанционных продаж товаров стоимостью до 150 евро через маркетплейсы вводится специальный механизм уплаты НДС;

сохраняется освобождение от НДС для некоммерческих посылок стоимостью до 45 евро, например, подарков от одного физического лица другому.

После доработки правительство также отсрочило запуск новой системы. Изменения в Налоговый и Таможенный кодексы должны заработать не раньше июля 2027 года.

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