Комітет Ради підтримав можливість демобілізації солдатів, чиї родичі загинули на війні

Відстрочка для родичів загиблих

Нагадаємо, 21 серпня Рада ухвалила законопроект, згідно з яким відстрочку від мобілізації отримали неповнорідні родичі загиблих і зниклих безвісти захисників. Таку ініціативу підтримали 310 депутатів.

Раніше неповнорідні брати загиблих воїнів ЗСУ підлягали мобілізації згідно зі ст. 23 закону про мобілізацію.

Фактично це означало, що якщо жінка має від різних чоловіків двох синів, другого могли мобілізувати після загибелі першого на фронті.

Більш детально про новий закон - у матеріалі РБК-Україна.

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