Комитет Рады поддержал возможность демобилизации солдат, чьи родственники погибли на войне

По словам Гончаренко, комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки единогласно поддержал законопроект о возможности демобилизации военных, у которых погибли неполнородные родственники.

В случае принятия законопроекта в Раде военным, чьи сводные братья и сестры погибли или пропали без вести на войне, предоставят право на увольнение со службы.