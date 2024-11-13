Комітет Ради підтримав можливість демобілізації солдатів, чиї родичі загинули на війні

Українським військовим можуть надати право на демобілізацію, якщо їхні неповнорідні родичі загинули на війні. Оборонний комітет Ради підтримав відповідний законопроект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram .

У разі ухвалення законопроекту в Раді військовим, чиї зведені брати та сестри загинули або зникли безвісти на війні, нададуть право на звільнення зі служби.

За словами Гончаренка, комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки одноголосно підтримав законопроект щодо можливості демобілізації військових, у яких загинули неповнорідні родичі.

Відстрочка для родичів загиблих

Нагадаємо, 21 серпня Рада ухвалила законопроект, згідно з яким відстрочку від мобілізації отримали неповнорідні родичі загиблих і зниклих безвісти захисників. Таку ініціативу підтримали 310 депутатів.

Раніше неповнорідні брати загиблих воїнів ЗСУ підлягали мобілізації згідно зі ст. 23 закону про мобілізацію.

Фактично це означало, що якщо жінка має від різних чоловіків двох синів, другого могли мобілізувати після загибелі першого на фронті.

Більш детально про новий закон - у матеріалі РБК-Україна.

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