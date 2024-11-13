ua en ru
Ср, 13 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Комітет Ради підтримав можливість демобілізації солдатів, чиї родичі загинули на війні

Київ, Середа 13 листопада 2024 18:47
UA EN RU
Комітет Ради підтримав можливість демобілізації солдатів, чиї родичі загинули на війні Ілюстративне фото: в Україні можуть надати право на демобілізацію деяким військовим (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українським військовим можуть надати право на демобілізацію, якщо їхні неповнорідні родичі загинули на війні. Оборонний комітет Ради підтримав відповідний законопроект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

За словами Гончаренка, комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки одноголосно підтримав законопроект щодо можливості демобілізації військових, у яких загинули неповнорідні родичі.

У разі ухвалення законопроекту в Раді військовим, чиї зведені брати та сестри загинули або зникли безвісти на війні, нададуть право на звільнення зі служби.

Відстрочка для родичів загиблих

Нагадаємо, 21 серпня Рада ухвалила законопроект, згідно з яким відстрочку від мобілізації отримали неповнорідні родичі загиблих і зниклих безвісти захисників. Таку ініціативу підтримали 310 депутатів.

Раніше неповнорідні брати загиблих воїнів ЗСУ підлягали мобілізації згідно зі ст. 23 закону про мобілізацію.

Фактично це означало, що якщо жінка має від різних чоловіків двох синів, другого могли мобілізувати після загибелі першого на фронті.

Більш детально про новий закон - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Демобілізація Війна в Україні
NEWS
"Завжди відкриті до співпраці". Умєров звернувся до бізнесу щодо бронювання
"Завжди відкриті до співпраці". Умєров звернувся до бізнесу щодо бронювання
DAILY
Вирішальна зима. Чи атакуватиме РФ енергетику і чи зупинить Путіна прихід Трампа
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вирішальна зима. Чи атакуватиме РФ енергетику і чи зупинить Путіна прихід Трампа