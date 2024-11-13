Комитет Рады поддержал возможность демобилизации солдат, чьи родственники погибли на войне
Украинским военным могут предоставить право на демобилизацию, если их неполнородные родственники погибли на войне. Оборонный комитет Рады поддержал соответствующий законопроект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.
По словам Гончаренко, комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки единогласно поддержал законопроект о возможности демобилизации военных, у которых погибли неполнородные родственники.
В случае принятия законопроекта в Раде военным, чьи сводные братья и сестры погибли или пропали без вести на войне, предоставят право на увольнение со службы.
Отсрочка для родственников погибших
Напомним, 21 августа Рада приняла законопроект, согласно которому отсрочку от мобилизации получили неполнородные родственники погибших и пропавших без вести защитников. Такую инициативу поддержали 310 депутатов.
Ранее неполнородные братья погибших воинов ВСУ подлежали мобилизации согласно ст. 23 закона о мобилизации.
Фактически это означало, что если женщина имеет от разных мужчин двух сыновей, второго могли мобилизовать после гибели первого на фронте.
Более детально о новом законе - в материале РБК-Украина.
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