Комитет Рады поддержал возможность демобилизации солдат, чьи родственники погибли на войне

Иллюстративное фото: в Украине могут дать право на демобилизацию некоторым военным (Getty Images)

Украинским военным могут предоставить право на демобилизацию, если их неполнородные родственники погибли на войне. Оборонный комитет Рады поддержал соответствующий законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

По словам Гончаренко, комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки единогласно поддержал законопроект о возможности демобилизации военных, у которых погибли неполнородные родственники. В случае принятия законопроекта в Раде военным, чьи сводные братья и сестры погибли или пропали без вести на войне, предоставят право на увольнение со службы.