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Комітет Ради підтримав кандидатуру Лісового на посаду міністра освіти

Фото: Оксен Лісовий (facebook.com)
Автор: Наталія Юрченко

Освітній комітет парламенту сьогодні, 21 березня, підтримав кандидатуру Оксена Лісового на посаду міністра освіти та науки України. Рішення прийняли одноголосно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову підкомітету з питань вищої освіти Юлію Гришину в Telegram.

"Освітній комітет Верховної Ради щойно підтримав призначення Оксена Лісового міністром освіти і науки України. Одноголосно", - заявила вона.

Зазначимо, Оксен Лісовий обіймає посаду директора Національного центру Мала академія наук України від 10 червня 2010.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він воює добровольцем у складі 95-ї бригади ДШВ і продовжує виконувати обов'язки директора МАН.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада відправила у відставку колишнього міністра освіти Сергія Шкарлета.

Крім того, парламент звільнив Павла Рябікіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації.

У Раду вже внесли кандидатури на призначення Федорова віце-прем'єр-міністром України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації України, а Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

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