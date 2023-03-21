ua ru
Вт, 21 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Комітет Ради підтримав кандидатуру Лісового на посаду міністра освіти

Новость на русском →
Київ, Вівторок 21 березня 2023 09:43
Комітет Ради підтримав кандидатуру Лісового на посаду міністра освіти Фото: Оксен Лісовий (facebook.com)
Автор: Наталія Юрченко

Освітній комітет парламенту сьогодні, 21 березня, підтримав кандидатуру Оксена Лісового на посаду міністра освіти та науки України. Рішення прийняли одноголосно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову підкомітету з питань вищої освіти Юлію Гришину в Telegram.

"Освітній комітет Верховної Ради щойно підтримав призначення Оксена Лісового міністром освіти і науки України. Одноголосно", - заявила вона.

Зазначимо, Оксен Лісовий обіймає посаду директора Національного центру Мала академія наук України від 10 червня 2010.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він воює добровольцем у складі 95-ї бригади ДШВ і продовжує виконувати обов'язки директора МАН.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада відправила у відставку колишнього міністра освіти Сергія Шкарлета.

Крім того, парламент звільнив Павла Рябікіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації.

У Раду вже внесли кандидатури на призначення Федорова віце-прем'єр-міністром України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації України, а Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міносвіти Верховна рада
NEWS
Чи допомагає переведення годинників економити електроенергію: відповідь експерта
Чи допомагає переведення годинників економити електроенергію: відповідь експерта
DAILY
Батьки загинули у Маріуполі, діти – під Києвом. Історія військової, чию родину вбила Росія
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Батьки загинули у Маріуполі, діти – під Києвом. Історія військової, чию родину вбила Росія