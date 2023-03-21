Комітет Ради підтримав кандидатуру Лісового на посаду міністра освіти

Освітній комітет парламенту сьогодні, 21 березня, підтримав кандидатуру Оксена Лісового на посаду міністра освіти та науки України. Рішення прийняли одноголосно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову підкомітету з питань вищої освіти Юлію Гришину в Telegram.

"Освітній комітет Верховної Ради щойно підтримав призначення Оксена Лісового міністром освіти і науки України. Одноголосно", - заявила вона.

Зазначимо, Оксен Лісовий обіймає посаду директора Національного центру Мала академія наук України від 10 червня 2010.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він воює добровольцем у складі 95-ї бригади ДШВ і продовжує виконувати обов'язки директора МАН.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада відправила у відставку колишнього міністра освіти Сергія Шкарлета.

Крім того, парламент звільнив Павла Рябікіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації.

У Раду вже внесли кандидатури на призначення Федорова віце-прем'єр-міністром України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації України, а Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

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