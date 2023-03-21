Комитет Рады поддержал кандидатуру Лисового на должность министра образования

Образовательный комитет парламента сегодня, 21 марта, поддержал кандидатуру Оксена Лисового на должность министра образования и науки Украины. Решение приняли единогласно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу подкомитета по вопросам высшего образования Юлию Гришину в Telegram.

"Образовательный комитет Верховной Рады только что поддержал назначение Оксена Лисового министром образования и науки Украины. Единогласно", - заявила она.

Отметим, Оксен Лисовый занимает должность директора Национального центра Малая академия наук Украины от 10 июня 2010 года.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину он воюет добровольцем в составе 95-й бригады ДШВ и продолжает исполнять обязанности директора МАН.

Напомним, вчера Верховная Рада отправила в отставку бывшего министра образования Сергея Шкарлета.

Кроме того, парламент уволил Павла Рябикина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а Михаила Федорова с должности министра цифровой трансформации.

В Раду уже внесли кандидатуры на назначение Федорова вице-премьер-министром Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министром цифровой трансформации Украины, а Александра Камышина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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