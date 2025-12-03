Комітет Ради підтримав бюджет-2026 до другого читання: головні зміни та що далі

Бюджетний комітет Верховної Ради України 3 грудня схвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік для другого читання. Тепер за документ повинні проголосувати народні депутати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис народного депутата Ярослава Железняка.
"Бюджетний комітет проголосував Бюджет 2026 до другого читання", - написав він.
За його словами, загалом на розгляд бюджету буде відведено до 75 хвилин, більшість часу займе обговорення та безпосередньо ухвалення рішення.
"Далі потрібно два голосування по 226+ (голосів), і тоді буде вважатися, що бюджет прийнято в цілому", - зазначив він.
При цьому народний депутат Данило Гетьманцев також підтвердив, що бюджетний комітет схвалив проєкт держбюджету. За його словами, у бюджеті з'явилося кілька нових пунктів.
"Нам вдалося підвищити зарплати вчителів до 36 тисяч гривень - це мінімальна зарплата. Без збільшення навантаження на них", - повідомив нардеп.
Також, за його словами, є рішення щодо частки ПДФО (податок на доходи фізичних осіб), яка залишається в місцевих бюджетах. Вона складе 64% від суми сплаченого податку, ці гроші залишаться у бюджетах громад.
Загалом, зазначив Гетьманцев, це "нормальний компромісний бюджет воєнного часу". Головний пріоритет в ньому - це безпека та оборона, на другому місці в бюджеті стоїть "соціалка". В Раді чекають, що сьогодні, 3 грудня, бюджет буде ухвалено.
Зазначимо, що в першому читанні державний бюджет України на 2026 рік ухвалили ще 22 жовтня. 5 листопада Кабінет міністрів підготував проєкт до другого читання та вніс його в Раду. Далі справа забуксувала.
Голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа обіцяла ще 17 листопада, що в другому читанні бюджет розглянуть 2 грудня. В уряді вимагали від нардепів поквапитися, щоб після ухвалення бюджету МВФ затвердив нову програму кредитування для України.
Проте 2 грудня ухвалити бюджет не вдалося через нестачу голосів, повідомили джерела РБК-Україна. Низка депутатів висунула різні вимоги, тому довелося відкладати ухвалення бюджету.
Витрати на 2026 рік в бюджеті заклали в розмірі 4,8 трлн гривень при доходах у 2,83 трлн гривень. Різницю планується покривати за рахунок міжнародної допомоги. Більшість витрат становлять гроші на посилення оборони України.
Мінімальну зарплату встановлять у розмірі 8647 гривень, а прожитковий мінімум підвищать до 3209 гривень.