Комітет Ради готує офіційний лист до ЄС з проханням про відтермінування CBAM

Впровадження CBAM в Україні

Нагадаємо, CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) - це механізм прикордонного вуглецевого коригування, який ЄС впроваджує для боротьби з вуглецевим витоком і стимулювання декарбонізації.

Він передбачає запровадження додаткового мита на імпорт товарів із третіх країн, у яких не діють або діють слабші механізми регулювання викидів парникових газів.

За оцінками Федерації роботодавців України, CBAM у 2026 році може зменшити ВВП України на 4,8% та скоротити експорт до ЄС майже на 8%. Бюджет ризикує втратити до 125 млрд грн, а країна - понад 73 тис. робочих місць.

Як повідомлялось раніше, Україна формує консолідовану урядову позицію щодо відтермінування застосування механізму CBAM, який з 2026 року передбачає запровадження вуглецевого мита на імпорт до ЄС.

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