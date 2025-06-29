Комитет Рады готовит официальное письмо в ЕС с просьбой об отсрочке CBAM

Внедрение CBAM в Украине

Напомним, CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) - это механизм пограничной углеродной корректировки, который ЕС внедряет для борьбы с углеродной утечкой и стимулирования декарбонизации.

Он предусматривает введение дополнительной пошлины на импорт товаров из третьих стран, в которых не действуют или действуют более слабые механизмы регулирования выбросов парниковых газов.

По оценкам Федерации работодателей Украины, CBAM в 2026 году может уменьшить ВВП Украины на 4,8% и сократить экспорт в ЕС почти на 8%. Бюджет рискует потерять до 125 млрд грн, а страна - более 73 тыс. рабочих мест.

Как сообщалось ранее, Украина формирует консолидированную правительственную позицию по отсрочке применения механизма CBAM, который с 2026 года предусматривает введение углеродной пошлины на импорт в ЕС.

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