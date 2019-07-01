Комитет просит Зеленского провести встречу с делегацией ПАСЕ

Фото: Анна Гопко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Встреча необходима, чтобы обсудить дальнейшие шаги парламента

Комитет парламента по иностранным делам проголосовал обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой встретиться с украинской делегацией в ПАСЕ. Об этом заявила глава комитета Анна Гопко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы комитета, встреча необходима, чтобы обсудить дальнейшие шаги парламента.

"Важной была бы встреча президента Зеленского с нашей делегацией в ПАСЕ для того, чтобы обсудить дальнейшие шаги парламента и этого созыва, и следующего", - заявила Гопко.

Глава комитета предложила провести встречу после визита президента в Канаду.

Отметим, на заседании комитета присутствовал представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет по иностранным делам Верховной рады поддержал решение о приостановке работы украинской делегации в ПАСЕ до решения Венецианской комиссии.

Напомним, ранее посол Украины при СЕ Дмитрий Кулеба заявил, что освобождение украинских моряков из плена было одним из условий возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Добавим также, семь стран, среди которых Украина и Польша, готовят совместную резолюцию по решению о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.