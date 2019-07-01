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Комітет просить Зеленського провести зустріч з делегацією ПАРЄ

Новини » Політика    01.07.2019 - 12:44
Комітет просить Зеленського провести зустріч з делегацією ПАРЄ
Фото: Ганна Гопко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зустріч необхідна, щоб обговорити подальші кроки парламенту

Комітет парламенту у закордонних справах проголосував звернутись до президента України Володимира Зеленського з проханням зустрітись з українською делегацією у ПАРЄ. Про це заявила голова комітету Ганна Гопко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави комітету, зустріч необхідна, щоб обговорити подальші кроки парламенту.

"Важливою була би зустріч президента Зеленського із нашою делегацією у ПАРЄ для того, щоб обговорити подальші кроки парламенту і цього скликання, і наступного", - заявила Гопко.

Голова комітету запропонувала провести  зустріч після візиту президента до Канади.

Зазначимо, що на засіданні комітету був присутній представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет у закордонних справах Верховної ради підтримав рішення про припинення роботи української делегації у ПАРЄ до рішення Венеціанської комісії.

Нагадаємо, раніше посол України при РЄ Дмитро Кулеба заявив, що звільнення українських моряків з полону було однією з умов повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи.

Додамо також, сім країн, серед яких Україна і Польща, готують спільну резолюцію щодо рішення про повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи.

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Новини України Володимир ЗеленськийПАРЄГанна Гопко
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