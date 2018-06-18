Комитет просит ВР включить в повестку 2 законопроекта о растаможивании авто на еврономерах

В комитете отметили, что это проекты о новой модели акцизного налога на легковые автомобили

Глава комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина просит Верховную раду включить в повестку дня законопроекты № 8487 и №8488, направленные на решение вопроса с ввезенными в Украину автомобилями на еврономерах. Об этом она сказала во время заседания согласительного совета Верховной рады, передает пресс-служба "Блок Петра Порошенко".

"Это проекты не о легализации ввезенных по различным схемам подержанных авто - это проекты о новой модели акцизного налога на легковые автомобили, а также урегулировании вопроса их ввоза на таможенную территорию Украины. Данные законопроекты направлены также на решение вопроса с ранее ввезенными автомобилями", - пояснила парламентарий.

Она призвала включить проекты в повестку дня во вторник, 19 июня.

"Прошу вас включить эти законопроекты - о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств №8487 и о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины №8488 - на вторник, 19 июня в раздел к включению в повестку дня. Нам нужно перенести дискуссию на уровень сессионного зала", - отметила нардеп.

Депутат также заверила, что законопроекты компромиссные и были наработаны с ветвями власти, общественными активистами и экспертами.

Напомним, в Верховную Раду Украины 15 июня внесли два законопроекта о растаможивании автомобилей на еврономерах. Сейчас тексты законопроекте отсутствуют на сайте парламента.