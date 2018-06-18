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Комітет просить ВР включити до порядку 2 законопроекти про розмитнення авто на єврономерах

НовиниПолітика    18.06.2018 - 14:01
Фото: Ніна Южаніна (РБК-Україна)
Фото: Ніна Южаніна (РБК-Україна)

У комітеті зазначили, що це проекти про нову модель акцизного податку на легкові автомобілі

Голова комітету парламенту з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна просить Верховну раду включити до порядку денного законопроекти № 8487 та №8488, направлені на вирішення питання з ввезеними в Україну автомобілями на єврономерах. Про це вона сказала під час засідання погоджувальної ради Верховної ради, передає прес-служба "Блок Петра Порошенка".

"Це проекти не про легалізацію ввезених за різними схемами вживаних авто - це проекти про нову модель акцизного податку на легкові автомобілі, а також врегулювання питання їх ввезення на митну територію України. Дані законопроекти направлені також на вирішення питання з раніше ввезеними автомобілями", - пояснила парламентар.

Вона закликала включити проекти до порядку денного у вівторок, 19 червня.

"Прошу вас включити ці законопроекти - про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів №8487 та про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України №8488 - на вівторок, 19 червня у розділ до включення до порядку денного. Нам потрібно перенести дискусію на рівень сесійного залу", - зазначила нардеп.

Депутат також зауважила, що законопроекти компромісні і були напрацьовані з гілками влади, громадськими активістами та експертами.

Нагадаємо, до Верховної ради України 15 червня внесли два законопроекти щодо розмитнення автомобілів на єврономерах. Наразі тексти законопроекті відсутні на сайті парламенту.

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Теги публікації: комитет, автомобили, Верховна Рада, растаможка, Ніна Южаніна  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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