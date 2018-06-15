В Раду внесли два законопроекта относительно растаможивания автомобилей на еврономерах

На данный момент тексты законопроектов отсутствуют на сайте ВР

В Верховную раду Украины внесли два законопроекта относительно растаможивания автомобилей на еврономерах. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Так, в Раде зарегистрированы законопроект №8487 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения налогом легковых транспортных средств" и №8488 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины".

На данный момент тексты законопроектов отсутствуют на сайте ВР. Последний этап прохождения документов - переданы на рассмотрение руководству.

Отметим, среди авторов законопроектов парламентарии от фракций "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", Радикальная партия Олега Ляшко.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что владельцы автомобилей на еврономерах должны платить ввозную пошлину. "Я считаю, что все должны быть в равных условиях. И думаю, что все должны растамаживать автомобили по правилам, которые являются для всех одинаковыми", - заявил Гройсман, допустив возможность пересмотра ввозных ставок.