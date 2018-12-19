Комитет просит Кабмин дать заключение по закону о защите прав почтальонов

Фото: заседание комитета (rada.gov.ua)

Законом предусматриваются дополнительные гарантии оплаты труда почтальонов

Комитет Верховной рады по вопросам информатизации и связи просит Кабинет министров предоставить заключение по законопроекту №9261 об усилении защиты прав работников почтовой связи, особенно почтальонов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Соответствующий закон члены комитета рассмотрели на своем заседании 18 декабря.

"В ходе заседания члены комитета поддержали запрос к Кабинету министров о даче заключения по проекту закона о внесении изменений в закон "О почтовой связи" (об усилении защиты трудовых прав работников почтовой связи) (№ 9261)", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно пояснительной записке, проектом предусматриваются дополнительные гарантии оплаты труда персонала национального оператора почтовой связи.

В частности, устанавливается, что размер ставки заработной платы (оклада) работника национального оператора не может быть ниже размера минимальной заработной платы, то есть, оклад работника будет устанавливаться, исходя не из минимального размера ставки (оклада) на уровне прожиточного минимума для трудоспособных лиц (1762 гривен в 1 января 2018), а исходя из минимального размера заработной платы (3723 гривен).

Также устанавливается ежемесячная надбавка за выслугу лет в размере, определенном для работников государственных органов.

Предполагается, что почтальонам предоставляется надбавка за работу в неблагоприятных условиях и надбавка за разъездной характер работ. Кроме того, предлагается направление средств государственной финансовой поддержки в первую очередь для покрытия расходов на оплату труда и социальную защиту почтальонов.

Также законом предлагается поручить Кабмину увеличить государственную финансовую поддержку национального оператора почтовой связи.

Напомним, 12 декабря президент Украины Петр Порошенко инициировал внесение в госбюджет 500 млн гривен, которые бы компенсировали убытки "Укрпочты" для доставки пенсий. Он подчеркивал, что необходимо прекратить закрытие почтовых отделений в селах, и особенно в отдаленных.

Как писало РБК-Украина ранее, Порошенко заявил, что "Укрпочта" не будет будет сокращать отделение, и проблем с доставкой пенсий не будет.

В начале мая агентство писало, что "Укрпочта" закроет часть отделений в небольших деревнях, заменив их почтальонами, которые будут передвигаться на автомобилях.