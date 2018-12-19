Комітет просить Кабмін надати висновок по закону щодо захисту прав листонош

Фото: засідання комітету (rada.gov.ua)

Законом передбачаються додаткові гарантії оплати праці листонош

Комітет Верховної ради з питань інформатизації та зв'язку просить Кабінет міністрів надати висновок щодо законопроекту № 9261 про посилення захисту прав працівників поштового зв'язку, а особливо листонош. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату ВР.

Відповідний закон члени комітету розглянули на своєму засіданні 18 грудня.

"Під час засідання члени комітету підтримали запит до Кабінету міністрів щодо надання висновку стосовно проекту закону про внесення змін до закону "Про поштовий зв'язок" (щодо посилення захисту трудових прав працівників поштового зв’язку) (№ 9261)", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, що відповідно до пояснювальної записки, проектом передбачаються додаткові гарантії оплати праці персоналу національного оператора поштового зв’язку.

Зокрема, встановлюється, що розмір ставки заробітної плати (окладу) працівника національного оператора не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, тобто, оклад працівника встановлюватиметься виходячи не з мінімального розміру ставки (окладу) на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1762 гривень на 1 січня 2018 року), а виходячи із мінімального розміру заробітної плати (3723 гривень).

Також встановлюються щомісячна надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному для працівників державних органів.

Передбачається, що листоношам надається надбавка за роботу в несприятливих умовах та надбавка за роз’їзний характер робіт. Крім того, пропонується спрямування коштів державної фінансової підтримки у першу чергу для покриття витрат на оплату праці та соціальний захист листонош.

Також законом пропонується доручити Кабміну збільшити державну фінансову підтримку національного оператора поштового зв’язку.

Нагадаємо, 12 грудня президент України Петро Порошенко ініціював внесення до держбюджету 500 млн гривень, які б компенсували збитки "Укрпошти" для доставки пенсій. Він підкреслював, що необхідно припинити закриття поштових відділень в селах, і особливо у віддалених.

Як писало РБК-Україна раніше, Порошенко заявив, що "Укрпошта" не буде скорочувати відділення, і проблем з доставкою пенсій не буде.

На початку травня агентство писало, що "Укрпошта" закриє частину відділень у невеликих селах, замінивши їх листоношами, які будуть пересуватися на автомобілях.