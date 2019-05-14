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Комитет принял решение по постановлениям об отмене "языкового закона"

Новости » Политика    14.05.2019 - 13:00
Комитет принял решение по постановлениям об отмене "языкового закона"
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет рассмотрел постановления об отмене "языкового закона"

Комитет парламента по вопросам регламента и организации работы Верховной рады Украины рассмотрел на заседании четыре постановления об отмене "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного" и принял по ним решение, передает корреспондент РБК-Украина

Так, комитет проголосовал направить проекты постановлений Верховной раде для того, чтобы нардепы определились по поводу их принятия/непринятия путем голосования в сессионном зале.

"Решение рекомендовать Верховной раде определиться путем голосования по поводу принятия или отклонения постановлений", - отметили в комитете.

Напомним, ранее сообщалось, что парламент отклонит постановления об отмене "языкового закона" во вторник. Спикер ВР Андрей Парубий также возмутился попытками отмены этого закона. "Делаются невероятные попытки отмены закона о функционировании украинского языка, который мы приняли. В частности, была рейдерская попытка заблокировать подписание закона", - отметил он.

Как писало РБК-Украина ранее, Окружной административный суд Киева отказался рассматривать иск о запрете подписания "языкового закона".

Добавим также, Европейская комиссия планирует изучить принятый Верховной радой "языковой закон".

Комитет начал рассматривать постановления об отмене "языкового закона" Рада отклонит постановления об отмене "языкового закона" во вторник
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