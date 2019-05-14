ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Комітет прийняв рішення щодо постанов про скасування "мовного закону"

Новини » Політика    14.05.2019 - 13:00
Комітет прийняв рішення щодо постанов про скасування "мовного закону"
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет розглянув постанови щодо скасування "мовного закону"

Комітет парламенту з питань регламенту та організації роботи Верховної ради України розглянув на засіданні чотири постанови про скасування "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" та прийняв щодо них рішення, передає кореспондент РБК-Україна

Так, комітет проголосував направити проекти постанов Верховній раді для того, щоб нардепи визначилися з приводу їх прийняття/неприйняття шляхом голосування у сесійній залі.

"Рішення рекомендувати Верховній раді визначитись шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення постанов", - зазначили у комітеті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що парламент відхилить постанови про скасування "мовного закону" у вівторок. Спікер ВР Андрій Парубій також обурився спробами скасування цього закону. "Робляться неймовірні спроби скасування закону про функціонування української мови, який ми прийняли. Зокрема, була рейдерська спроба заблокувати підписання закону", - зазначив він.

Як писало РБК-Україна раніше, Окружний адміністративний суд Києва відмовився розглядати позов про заборону підписання "мовного закону".

Додамо також, Європейська комісія планує вивчити прийнятий Верховною радою "мовний закон".

Комітет почав розглядати постанови про скасування "мовного закону" Рада відхилить постанови про скасування "мовного закону" у вівторок
Новини України комитетукраинский языкЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся