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Интервью

Комитет предоставит решение по отчету Кабмина на этой неделе

НовостиПолитика    18.06.2018 - 14:13
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

Спикер подчеркнул, что без решения комитета соответствующий вопрос не может появиться в повестке дня

На этой неделе комитет Верховной рады Украины по вопросам экономической политики предоставит решение по отчету о результатах выполнения программы деятельности Кабинета министров Украины в 2017 году. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"На этой неделе стоит ожидать решения комитета и дискуссии на комитете. После того, как комитет этот вопрос рассмотрит, мы сможем говорить о дальнейших действиях. Без решения комитета вопрос не может появиться в повестке дня", - заявил Парубий.

Напомним, комитет ВР по вопросам экономической политики 20 июня 2018 года на своем заседании планирует рассмотреть отчет о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета министров Украины в 2017 году.

Комитет просит ВР включить в повестку 2 законопроекта о растаможивании авто на еврономерах Более 30 законопроектов были поддержаны фракциями ВР для рассмотрения 21 июня, - Парубий
Теги публикации: Кабинет Министров Украины, Андрей Парубий, отчет, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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