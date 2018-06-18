Комитет предоставит решение по отчету Кабмина на этой неделе

Спикер подчеркнул, что без решения комитета соответствующий вопрос не может появиться в повестке дня

На этой неделе комитет Верховной рады Украины по вопросам экономической политики предоставит решение по отчету о результатах выполнения программы деятельности Кабинета министров Украины в 2017 году. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"На этой неделе стоит ожидать решения комитета и дискуссии на комитете. После того, как комитет этот вопрос рассмотрит, мы сможем говорить о дальнейших действиях. Без решения комитета вопрос не может появиться в повестке дня", - заявил Парубий.

Напомним, комитет ВР по вопросам экономической политики 20 июня 2018 года на своем заседании планирует рассмотреть отчет о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета министров Украины в 2017 году.