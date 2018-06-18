Комитет ВР рассмотрит отчет о результатах выполнения программы деятельности Кабмина в 2017 году

На заседание комитета приглашен Владимир Гройсман

Комитет Верховной рады Украины по вопросам экономической политики 20 июня 2018 года на своем заседании планирует рассмотреть отчет о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета министров Украины в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

"Комитет Верховной рады Украины по вопросам экономической политики 20 июня 2018 года на заседании с 14:30 до 18:00 по адресу ул. Грушевского, 5, (конференц-зал) планирует рассмотреть отчет о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета министров Украины в 2017 году", - говорится в сообщении.

Так, к участию в заседании комитета приглашены премьер-министр Владимир Гройсман, министры, члены Кабмина, главы комитетов Рады, представители средств массовой информации, научных учреждений (ориентировочное количество участников заседания - 80 человек).

Напомним, комитет парламента по вопросам бюджета рекомендует парламенту вернуть Кабинету министров на доработку проект Основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы.