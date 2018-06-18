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Комітет надасть рішення щодо звіту Кабміну цього тижня

НовиниПолітика    18.06.2018 - 14:13
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

Спікер підкреслив, що без рішення комітету відповідне питання не може з'явитись у порядку денному

На цьому тижні комітет Верховної ради України з питань економічної політики надасть рішення стосовно звіту про  результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів України у 2017 році. Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Цього тижня варто очікувати рішення комітету і дискусії на комітеті. Після того, як комітет це питання розгляне, ми зможемо говорити про подальші дії. Без рішення комітету питання не може з'явитись у порядку денному", - заявив Парубій.

Нагадаємо, комітет ВР з питань економічної політики 20 червня 2018 року на своєму засіданні планує розглянути звіт про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів України в 2017 році.

Комітет просить ВР включити до порядку 2 законопроекти про розмитнення авто на єврономерах Понад 30 законопроектів були підтримані фракціями ВР для розгляду 21 червня, - Парубій
Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Андрій Парубій, отчет, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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