Комітет надасть рішення щодо звіту Кабміну цього тижня

Спікер підкреслив, що без рішення комітету відповідне питання не може з'явитись у порядку денному

На цьому тижні комітет Верховної ради України з питань економічної політики надасть рішення стосовно звіту про результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів України у 2017 році. Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Цього тижня варто очікувати рішення комітету і дискусії на комітеті. Після того, як комітет це питання розгляне, ми зможемо говорити про подальші дії. Без рішення комітету питання не може з'явитись у порядку денному", - заявив Парубій.

Нагадаємо, комітет ВР з питань економічної політики 20 червня 2018 року на своєму засіданні планує розглянути звіт про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів України в 2017 році.