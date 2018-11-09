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Комітет попросить Кабмін перерозподілити кошти на захист інформпростору

Новини » Політика    09.11.2018 - 10:45
Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.uа)
Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.uа)

На захист інформпростору  МІП було виділено 362,5 млн гривень

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики планує звернутися до Кабінету міністрів щодо перерозподілу коштів, виділених за програмою "Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління апарату Верховної ради.

Так, Міністерству інформаційної політики за програмою "Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору" були виділені кошти в сумі 362, 5 мільйона гривень.

"Наразі проблема забезпечення українського інформаційного мовлення на Донбасі, в тому числі фінансового, потребує невідкладного системного рішення - у цьому всі члени Комітету були єдині. У підсумку ухвалено рішення - звернутися до Кабінету міністрів України щодо необхідності перерозподілу бюджетних коштів, які виділялись Міністерству інформаційної політики України за програмою "Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору" в сумі 362, 5 мільйона гривень", - сказано у повідомленні.

Крім того, відповідні звернення комітет направить також РНБО України, Національній ради України з питань телебачення і радіомовлення, Концерну РРТ.

Нагадаємо, до Ради внесли закон про захист інформаційного простору №9275. Секретар комітету з питань нацбезпеки і оборони Іван Винник зазначив, що документ покликаний закріпити право звертатися до Ради національної безпеки і оборони з вимогою застосувати санкції проти ЗМІ тільки за поданням парламенту.

Як писало РБК-Україна раніше, у лютому минулого року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про доктрину інформаційної безпеки України" та затвердив цю доктрину.

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