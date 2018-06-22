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Комитет поддержал ратификацию соглашения с Германией о трудоустройстве членов семей дипломатов

НовостиПолитика    22.06.2018 - 13:11
Фото: заседание комитета (rada.gov.ua)
Фото: заседание комитета (rada.gov.ua)

Ратификация соглашения позволит упростить порядок трудоустройства этой категории лиц

Комитет парламента по вопросам европейской интеграции поддержал законопроект №0191 "О ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Федеративной Республики Германия о трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений". Об этом сообщает информационное управление Верховной рады Украины.

"Состоялось заседание комитета по вопросам европейской интеграции... В ходе заседания члены комитета рассмотрели и поддержали проекты законов №№ 0187 и 0191", - говорится в сообщении.

Ожидается, что принятие документа будет способствовать дальнейшей реализации права на труд, поддержанию уровня квалификации и получению возможности для дальнейшего профессионального развития членам семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений Украины как в ФРГ, так и наоборот.

Так, ратификация соглашения позволит упростить порядок трудоустройства этой категории лиц и создать на взаимной основе правовые основания для трудоустройства как членов семей работников дипломатической службы Украины в Германии, так и членов семей персонала дипломатических и консульских учреждений Германии в Украине, что будет соответствовать принципу взаимности.

Напомним, комитет парламента по вопросам европейской интеграции ранее поддержал законопроект №0176 "О ратификации соглашения между Украиной и Португальской Республикой о проведении оплачиваемых видов деятельности членами семей, находящихся на содержании дипломатического, административного и технического персонала дипломатических представительств и консульских учреждений".

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Теги публикации: Германия, трудоустройство, Верховная Рада, дипломаты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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