Комитет поддержал ратификацию соглашения с Германией о трудоустройстве членов семей дипломатов

Ратификация соглашения позволит упростить порядок трудоустройства этой категории лиц

Комитет парламента по вопросам европейской интеграции поддержал законопроект №0191 "О ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Федеративной Республики Германия о трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений". Об этом сообщает информационное управление Верховной рады Украины.

"Состоялось заседание комитета по вопросам европейской интеграции... В ходе заседания члены комитета рассмотрели и поддержали проекты законов №№ 0187 и 0191", - говорится в сообщении.

Ожидается, что принятие документа будет способствовать дальнейшей реализации права на труд, поддержанию уровня квалификации и получению возможности для дальнейшего профессионального развития членам семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений Украины как в ФРГ, так и наоборот.

Так, ратификация соглашения позволит упростить порядок трудоустройства этой категории лиц и создать на взаимной основе правовые основания для трудоустройства как членов семей работников дипломатической службы Украины в Германии, так и членов семей персонала дипломатических и консульских учреждений Германии в Украине, что будет соответствовать принципу взаимности.

Напомним, комитет парламента по вопросам европейской интеграции ранее поддержал законопроект №0176 "О ратификации соглашения между Украиной и Португальской Республикой о проведении оплачиваемых видов деятельности членами семей, находящихся на содержании дипломатического, административного и технического персонала дипломатических представительств и консульских учреждений".