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Комитет ВР поддержал ратификацию соглашения с Португалией о трудоустройстве членов семей дипломатов

НовостиПолитика    06.06.2018 - 21:10
Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)
Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)

Соглашение должно дополнить гарантии, предусмотренные для работников дипломатической службы и членов их семей законом "О дипломатической службе"

Комитет парламента по вопросам европейской интеграции поддержал законопроект №0176 "О ратификации соглашения между Украиной и Португальской республикой о проведении оплачиваемых видов деятельности членами семей, находящихся на содержании дипломатического, административного и технического персонала дипломатических представительств и консульских учреждений". Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

"В ходе заседания члены комитета рассмотрели и поддержали проекты законов №№0176 и 0189", - говорится в сообщении.

Принятие законопроекта и введение его в действие будет способствовать реализации членами семей сотрудников дипломатической службы своего права на труд, поддержанию уровня своей квалификации и получению возможности для дальнейшего профессионального развития. Таким образом, соглашение должно дополнить гарантии, предусмотренные для работников дипломатической службы и членов их семей статьей 37 закона "О дипломатической службе".

Напомним, ранее глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что среди народных депутатов может не найтись голосов для принятия во втором чтении законопроекта "О дипломатической службе", который был ветирован президентом.

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Теги публикации: Португалия, Верховная Рада, дипломаты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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