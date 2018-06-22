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Комітет підтримав ратифікацію угоди з Німеччиною про працевлаштування членів сімей дипломатів

НовиниПолітика    22.06.2018 - 13:11
Фото: засідання комітету (rada.gov.ua)
Фото: засідання комітету (rada.gov.ua)

Ратифікація угоди дозволить спростити порядок працевлаштування цієї категорії осіб

Комітет парламенту з питань європейської інтеграції підтримав законопроект №0191 "Про ратифікацію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Федеративної республіки Німеччина про трудову діяльність членів сімей співробітників дипломатичних представництв і консульських установ". Про це повідомляє інформаційне управління Верховної ради України.

"Відбулося засідання комітету з питань європейської інтеграції... У ході засідання члени комітету розглянули і підтримали проекти законів №№ 0187 і 0191", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що прийняття документу сприятиме подальшій реалізації права на працю, підтримці рівня кваліфікації та отримання можливості для подальшого професійного розвитку членам сімей співробітників дипломатичних представництв та консульських установ України як у ФРН, так і навпаки.

Так, ратифікація угоди дозволить спростити порядок працевлаштування цієї категорії осіб та створити на взаємній основі правові підстави для працевлаштування як членів сімей працівників дипломатичної служби України в Німеччині, так і членів сімей персоналу дипломатичних та консульських установ Німеччини в Україні, що відповідатиме принципу взаємності.

Нагадаємо, комітет парламенту з питань європейської інтеграції раніше підтримав законопроект №0176 "Про ратифікацію угоди між Україною та Португальською Республікою про проведення оплачуваних видів діяльності членами сімей, які перебувають на утриманні дипломатичного, адміністративного і технічного персоналу дипломатичних представництв і консульських установ".

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Теги публікації: Германия, трудоустройство, Верховна Рада, дипломаты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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