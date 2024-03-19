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Комітет парламенту Швеції схвалив поставку Україні протитанкових ракет і бойових катерів

Архівне фото: комітет парламенту Швеції схвалив поставку Україні протитанкових ракет (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Комітет з фінансів парламенту Швеції підтримав пропозицію уряду про постачання в Україну нової партії військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку парламенту Швеції.

Зазначається, що йдеться про оборонне обладнання:

  • артилерійські боєприпаси; 
  • ручні гранати;
  • протитанкові ракети;
  • підводна зброя;
  • бойові катери. 

Також буде передано медичне обладнання, медичні транспортні засоби та продовольство. 

Окремо Україна отримала і фінансову підтримку, яка включає в себе внески до фондів і кілька двосторонніх і багатосторонніх безоплатних проєктів, створених країнами ЄС і НАТО для підтримки України. 

"Крім того, підтримка включає в себе реалізацію заходів з навчання та забезпечення безпеки в Україні для розвитку її оборонного потенціалу", - додали в парламенті.

Допомога Україні від Швеції

Наприкінці листопада минулого року стало відомо, що Швеція виділить Україні фінансову допомогу. Кошти підуть на ініціативу Grain From Ukraine (Зерно з України).

Також повідомлялося, що 11 грудня 2023 року прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосив про виділення Україні нового пакету допомоги у розмірі 133,5 млн доларів, зокрема на підтримку енергетики в зимовий період.

Також Швеція разом із Британією нещодавно приєдналася до коаліції дронів для України. Днями уряд Швеції ухвалив рішення передати Україні гідроцикли Берегової охорони.

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