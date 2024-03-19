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Комитет парламента Швеции одобрил поставку Украине противотанковых ракет и боевых катеров

Архивное фото: комитет парламента Швеции одобрил поставку Украине противотанковых ракет (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Комитет по финансам парламента Швеции поддержал предложение правительства о поставках в Украину новой партии военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу парламента Швеции.

Отмечается, что речь идет об оборонном оборудовании:

  • артиллерийские боеприпасы;
  • ручные гранаты;
  • противотанковые ракеты;
  • подводное оружие;
  • боевые катера.

Также будет передано медицинское оборудование, медицинские транспортные средства и продовольствие.

Отдельно Украина получила и финансовую поддержку, которая включает в себя взносы в фонды и несколько двусторонних и многосторонних безвозмездных проектов, созданных странами ЕС и НАТО для поддержки Украины.

"Кроме того, поддержка включает в себя реализацию мероприятий по обучению и обеспечению безопасности в Украине по развитию ее оборонного потенциала", - добавили в парламенте.

Помощь Украине от Швеции

В конце ноября прошлого года стало известно, что Швеция выделит Украине финансовую помощь. Средства пойдут на инициативу Grain From Ukraine (Зерно из Украины).

Также сообщалось, что 11 декабря 2023 года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о выделении Украине нового пакета помощи в размере 133,5 млн. долларов, в том числе в поддержку энергетики в зимний период.

Также Швеция вместе с Британией недавно присоединилась к коалиции дронов для Украины. На днях правительство Швеции приняло решение передать Украине гидроциклы Береговой охраны.

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