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Комітет Палати представників США рекомендував прийняти резолюцію про спецтрибунал для РФ

Фото: Майкл Маккол (U.S. Customs and Border Protection)
Автор: Максим Шушко

16 травня, комітет закордонних справ Палати представників США підтримав проєкт резолюції про спецтрибунал для Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Комітет рекомендував Палаті представників на загальному голосуванні підтримати резолюцію H.Res.81 "Щодо заклику до Президента підтримати створення Спеціального трибуналу для покарання злочину агресії проти України".

"Ми чули від генпрокурора України про жахливі звірства. Мені довелося побувати з ним у Бучі та побачити місця масових поховань і розстріляних у потилицю дітей. Я вважаю, що створення Спеціального трибуналу є доцільним", - зазначив голова комітету Майкл Маккол.

Автор резолюції, конгресмен Білл Кітинг заявив, що ухвалення документа є важливим, щоб притягти Росію до відповідальності за її наміри в цій незаконній війні.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України вже підтримали 37 країн.

Нагадаємо, генеральний прокурор Латвії Юріс Стуканс заявив, що міжнародна спільнота з перших днів збирає докази воєнних злочинів Росії в Україні. Їх достатньо, щоби створити спеціальний трибунал для РФ хоч завтра.

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