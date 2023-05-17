Комитет Палаты представителей США рекомендовал принять резолюцию о спецтрибунале для РФ

16 мая комитет иностранных дел Палаты представителей США поддержал проект резолюции о спецтрибунале для России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Комитет рекомендовал Палате представителей на общем голосовании поддержать резолюцию H.Res.81 "О призыве к Президенту поддержать создание Специального трибунала для наказания преступления агрессии против Украины".
"Мы слышали от генпрокурора Украины об ужасных зверствах. Мне пришлось побывать с ним в Буче и увидеть места массовых захоронений и расстрелянных в затылок детей. Я считаю, что создание Специального трибунала целесообразно", - отметил глава комитета Майкл Маккол.
Автор резолюции, конгрессмен Билл Китинг заявил, что принятие документа важно, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее намерения в этой незаконной войне.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины уже поддержали 37 стран.
Напомним, генеральный прокурор Латвии Юрис Стуканс заявил, что международное сообщество с первых дней собирает доказательства военных преступлений России в Украине. Их достаточно, чтобы создать специальный трибунал для РФ хоть завтра.
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