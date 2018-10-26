Комитет ООН проголосовал против рассмотрения проекта резолюции РФ по ДРСМД

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Против вынесения на рассмотрение проекта резолюции РФ проголосовали 55 стран

Комитет ООН проголосовал против вынесения на рассмотрение российского проекта резолюции в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Против вынесения на рассмотрение российского проекта резолюции проголосовали 55 стран, за - 31, 53 государства воздержались. Против вынесения проекта резолюции на рассмотрение выступили Украина, Аргентина, Греция, Великобритания, Канада, США, Франция.

"Большинство из тех стран, которые воздержались, - активные сторонники ядерного разоружения. Большинство из тех стран, которые проголосовали против, являлись сторонниками сохранения ДРСМД. Мне непонятна их позиция", - прокомментировал итоги голосования заместитель руководителя Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Андрей Белоусов.

Напомним, Европейская комиссия призвала США и Россию продолжать переговоры о "сохранении" действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из соглашения.

Ранее страны НАТО заявляли, что готовы реагировать на нарушение Россией договора о ликвидации ДРСМД. Согласно сообщению немецких СМИ, страны НАТО получили документ, что включает в себя 39 возможных вариантов реагирования в случае нарушения РФ договора. Позже стало известно, что США планируют сообщить России о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такое решение американский президент Дональд Трамп планирует утвердить в ближайшие недели.