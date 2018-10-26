Комітет ООН проголосував проти розгляду проекту резолюції РФ по ДРСМД

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Проти винесення на розгляд проекту резолюції РФ проголосували 55 країн

Комітет ООН проголосував проти винесення на розгляд російського проекту резолюції в підтримку Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

Проти винесення на розгляд російського проекту резолюції проголосували 55 країн, за - 31, 53 держави утрималися. Проти винесення проекту резолюції на розгляд виступили Україна, Аргентина, Греція, Великобританія, Канада, США, Франція.

"Більшість з тих країн, які утрималися, - активні прихильники ядерного роззброєння. Більшість з тих країн, які проголосували проти, були прихильниками збереження ДРСМД. Мені незрозуміла їхня позиція", - прокоментував підсумки голосування заступник керівника Департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Андрій Білоусов.

Нагадаємо, Європейська комісія закликала США і Росію продовжувати переговори про "збереження" дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності після того, як президент США заявив, що Вашингтон виходить з угоди.

Раніше країни НАТО заявляли, що готові реагувати на порушення Росією договору про ліквідацію ДРСМД. Згідно з повідомленням німецьких ЗМІ, країни НАТО отримали документ, що включає в себе 39 можливих варіантів реагування у разі порушення РФ договору. Пізніше стало відомо, що США планують повідомити Росії про вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Таке рішення американський президент Дональд Трамп планує затвердити в найближчі тижні.