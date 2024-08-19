Комітет з нацбезпеки схвалив законопроект Зеленського про статус військових, які воюють у РФ

Що передувало

Вже майже два тижні українські війська ведуть операцію у Курській області, що в Росії. За цей час Україна почала контролювати понад 80 населених пунктів.

У четвер, 15 серпня, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, згідно з яким військові, які беруть участь в операції на території РФ, зокрема у Курській області, будуть отримувати всі виплати та преференції, які передбачені для передової.

Також він заявив, що Верховній Раді необхідно ухвалити оборонний законодавчий пакет. Він передбачає рішення, які допоможуть українським воїнам та всьому суспільству.

В матеріалі РБК-Україна читайте, чи може "Курський прорив" розширитися на Бєлгородську область.

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