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Комитет по нацбезопасности одобрил законопроект Зеленского о статусе военных, воюющих в РФ

Иллюстративное фото: Комитет по нацбезопасности одобрил законопроект Зеленского о статусе военных, воюющих в РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Комитет по нацбезопасности поддержал законопроект №11483, гарантирующий военным, воюющим в РФ, в частности в Курской области, такие же выплаты и преференции, как на передовой.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в Facebook.

"Сегодня рассмотрели на заседании Комитета безотлагательный президентский законопроект №11483", - написал он.

Документ делает невозможным неодинаковое применение на практике положений Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" для наших защитников и защитниц, участвующих в операции в Курской области.

"Должны гарантировать участникам операции на Курщине и всех других наших действий на территории государства-агрессора, что они будут получать абсолютно все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой", - отметил Завитневич.

Предполагается, что действие Закона будет распространяться на:

  • военнослужащих ВСУ;
  • других образованных согласно законам Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения;
  • государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями;
  • Службы внешней разведки Украины;
  • разведывательного органа Министерства обороны Украины;
  • разведывательного органа центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы;
  • Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Что предшествовало

Уже почти две недели украинские войска ведут операцию в Курской области в России. За это время Украина начала контролировать более 80-ти населенных пунктов.

В четверг, 15 августа, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому военные, участвующие в операции на территории РФ, в частности, в Курской области, будут получать все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой.

Также он заявил, что Верховной Раде необходимо принять оборонный законодательный пакет. Он предусматривает решения, которые помогут украинским воинам и всему обществу.

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