Комитет по нацбезопасности одобрил законопроект Зеленского о статусе военных, воюющих в РФ
Комитет по нацбезопасности поддержал законопроект №11483, гарантирующий военным, воюющим в РФ, в частности в Курской области, такие же выплаты и преференции, как на передовой.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в Facebook.
"Сегодня рассмотрели на заседании Комитета безотлагательный президентский законопроект №11483", - написал он.
Документ делает невозможным неодинаковое применение на практике положений Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" для наших защитников и защитниц, участвующих в операции в Курской области.
"Должны гарантировать участникам операции на Курщине и всех других наших действий на территории государства-агрессора, что они будут получать абсолютно все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой", - отметил Завитневич.
Предполагается, что действие Закона будет распространяться на:
- военнослужащих ВСУ;
- других образованных согласно законам Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения;
- государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями;
- Службы внешней разведки Украины;
- разведывательного органа Министерства обороны Украины;
- разведывательного органа центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы;
- Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
Что предшествовало
Уже почти две недели украинские войска ведут операцию в Курской области в России. За это время Украина начала контролировать более 80-ти населенных пунктов.
В четверг, 15 августа, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому военные, участвующие в операции на территории РФ, в частности, в Курской области, будут получать все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой.
Также он заявил, что Верховной Раде необходимо принять оборонный законодательный пакет. Он предусматривает решения, которые помогут украинским воинам и всему обществу.
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